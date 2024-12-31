محافظ الجنوبية يكرم منتسبي المحافظة تقديرا لجهودهم في إنجاح مبادرات المحافظة لعام 2024م

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬الجنوبية‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬جميع‭ ‬الإنجازات‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬التي‭ ‬يتميّز‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وسعيهم‭ ‬المستمر‭ ‬لرفع‭ ‬مؤشر‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والأداء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بهم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬فعّال‭ ‬ومتميّز،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دوره‭ ‬البارز‭ ‬فيما‭ ‬حققته‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬انجازات‭ ‬سواء‭ ‬مشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬لعام‭ ‬2024م،‭ ‬منوهاً‭ ‬بحرص‭ ‬المحافظة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والتقدم‭ ‬لخدمة‭ ‬المحافظة‭ ‬وأهاليها‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬عبّر‭ ‬موظفو‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتوجيهاته‭ ‬لتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬باللفتة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬بتكريمهم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬التكريم‭ ‬يزيدهم‭ ‬إصرارا‭ ‬وعزما‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬ويرتقي‭ ‬بمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التنموي‭ ‬والخدمي‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

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