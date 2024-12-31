إطلاق شراكة بحثية بين مركز ((دراسات)) والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في المجالات البحثية والتنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬الشراكة‭ ‬البحثية‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬عوالي‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتفعيل‭ ‬أطر‭ ‬التكامل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتعاون‭ ‬البحثي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬ودعم‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الحكيم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ووفق‭ ‬رؤيةٍ‭ ‬شاملةٍ‭ ‬تُجسد‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وثمن‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وكفالة‭ ‬الأيتام‭ ‬والأرامل‭ ‬ودعم‭ ‬الفئات‭ ‬المحتاجة،‭ ‬ومبادراتها‭ ‬في‭ ‬إغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬والمتضررين‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والكوارث‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتوفير‭ ‬قاعدة‭ ‬علمية‭ ‬وبحثية‭ ‬ومعرفية‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬إنسانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتفعيل‭ ‬برامجها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬ومشروعاتها‭ ‬الداعمة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتطلعات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬

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