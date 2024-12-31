إطلاق شراكة بحثية بين مركز ((دراسات)) والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في المجالات البحثية والتنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أن المبادرات الرائدة التي تطلقها مملكة البحرين في إطار دعم العمل الإنساني والإغاثي ونشر قيم الخير والعطاء تأتي بفضل التوجيهات الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال إطلاق الشراكة البحثية بين مركز «دراسات» والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وذلك بمقر المركز في عوالي.
وأعرب عن اعتزازه بتفعيل أطر التكامل المؤسسي والتعاون البحثي والاستراتيجي مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تعزيزاً لريادة مملكة البحرين وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم المشروعات التنموية، ولا سيما في المجالات الصحية والتعليمية، في ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووفق رؤيةٍ شاملةٍ تُجسد رسالة البحرين الإنسانية بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وثمن المبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وتعزيز دورها الحيوي في خدمة المجتمع وكفالة الأيتام والأرامل ودعم الفئات المحتاجة، ومبادراتها في إغاثة المنكوبين والمتضررين من الحروب والصراعات والكوارث في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، عبر الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن تقديره للتعاون مع «مركز دراسات» في تعزيز القدرات المؤسسية وتوفير قاعدة علمية وبحثية ومعرفية تدعم جهود المؤسسة في تطوير برامج ومبادرات إنسانية مبتكرة وتفعيل برامجها ومبادراتها الإنسانية والإغاثية ومشروعاتها الداعمة للتنمية المستدامة داخل وخارج المملكة، بما يعكس الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
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