تحديات ضخمة تنتظر كلوب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لايبزيج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعود‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الساحرة‭ ‬المستديرة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬جديد‭ ‬كرئيس‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬لشركة‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬لصناعة‭ ‬مشروبات‭ ‬الطاقة،‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬ينتظره‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬يبدو‭ ‬استراتيجيا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬ويشمل‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بشركة‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لفريقي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬وليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سيضطر‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬فريقي‭ ‬لايبزيج‭ ‬الألماني‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬سالزبورج‭ ‬النمساوي‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شبكة‭ ‬أندية‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬العالمية‭ ‬بأكملها‭ ‬أكثر‭ ‬ترابطا‭ ‬وانسجاما،‭ ‬حيث‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الترويج‭ ‬للمواهب‭ ‬داخل‭ ‬الأندية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬نيويورك‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬انطباع‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬لايبزيج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬رالف‭ ‬رانجنيك،‭ ‬مدرب‭ ‬لايبزج‭ ‬السابق‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬بالشركة‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الوقت،‭ ‬إن‭ ‬وظيفة‭ ‬كلوب‭ ‬‮»‬مهمة‭ ‬مثيرة‭ ‬للغاية‭ ‬ومتطلبة‭ ‬ومعقدة،‭ ‬ولكنها‭ ‬أيضا‭ ‬تستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬كلوب‭ ‬في‭ ‬سالزبورج‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬لكنه‭ ‬سيحضر‭ ‬مباراة‭ ‬لفريق‭ ‬باريس‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يرى‭ ‬يورج‭ ‬شمادتكه،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬السابق‭ ‬لليفربول،‭ ‬أن‭ ‬كلوب‭ ‬هو‭ ‬الرجل‭ ‬المثالي‭ ‬لتلك‭ ‬المهمة‭ ‬الضخمة‭.‬