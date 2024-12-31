تحديات ضخمة تنتظر كلوب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لايبزيج - (د ب أ): يعود المدرب الألماني يورجن كلوب إلى عالم الساحرة المستديرة في يوم رأس السنة الجديدة في دور جديد كرئيس لكرة القدم العالمية لشركة (ريد بول) لصناعة مشروبات الطاقة، مع الكثير من العمل الذي ينتظره.
ورغم أن الدور يبدو استراتيجيا بشكل أكبر ويشمل جميع الأندية المرتبطة بشركة ريد بول، فإن المدرب السابق لفريقي بوروسيا دورتموند الالماني وليفربول الإنجليزي سيضطر بشكل خاص إلى مساعدة فريقي لايبزيج الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي على العودة إلى المسار الصحيح.
وبشكل عام، يجب أن تكون شبكة أندية ريد بول العالمية بأكملها أكثر ترابطا وانسجاما، حيث يتعين أن يتم الترويج للمواهب داخل الأندية بشكل أفضل.
ولم يتمكن أي لاعب من الأندية التي ترعاها الشركة في البرازيل أو من فريق نيويورك من ترك انطباع طويل الأمد في لايبزيج حتى الآن.
وقال رالف رانجنيك، مدرب لايبزج السابق والمدير الرياضي والذي سبق أن تولى رئاسة كرة القدم العالمية بالشركة لفترة من الوقت، إن وظيفة كلوب »مهمة مثيرة للغاية ومتطلبة ومعقدة، ولكنها أيضا تستغرق وقتا طويلا».
ومن المقرر أن يتم تقديم كلوب في سالزبورج في 14 يناير المقبل، لكنه سيحضر مباراة لفريق باريس قبل ذلك بثلاثة أيام.
من ناحيته، يرى يورج شمادتكه، المدير الرياضي السابق لليفربول، أن كلوب هو الرجل المثالي لتلك المهمة الضخمة.
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