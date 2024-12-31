الكويت ترغب باستضافة كأس آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت - (وام): أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسمياً التقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2031 بعد انتهاء منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة حالياً في الكويت حتى يوم 4 يناير المقبل.
وأكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم العمل على ترتيبات عدة، حتى يكون استاد نادي الفحيحيل جاهزاً في فبراير 2025، بالإضافة إلى تجهيز عدد من الاستادات الأخرى، من بينها استاد مدينة صباح الأحمد، مشيراً إلى أن استاد نادي النصر أصبح مكتملاً بعد ترقيم المقاعد.
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