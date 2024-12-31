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الكويت ترغب باستضافة كأس آسيا

12/31/2024 7:15:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ - (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رسمياً‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2031‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬عدة،‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬الفحيحيل‭ ‬جاهزاً‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2025،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستادات‭ ‬الأخرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬أصبح‭ ‬مكتملاً‭ ‬بعد‭ ‬ترقيم‭ ‬المقاعد‭.‬

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