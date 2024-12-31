فاتسكه: كلوب كان بإمكانه العودة إلى دورتموند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬هانز‭ ‬يواخيم‭ ‬فاتسكه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬إن‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬العودة‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجموعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭.‬

وقال‭ ‬فاتسكه‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬شبورت‭ ‬بيلد‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭: ‬‮«‬تناقشنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وكلوب‭ ‬كان‭ ‬يعلم‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬بإمكانه‭ ‬اختيار‭ ‬وظيفته‭ ‬في‭ ‬دورتموند‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كلوب‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬نادي‭ ‬بمفرده‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭. ‬فإدارة‭ ‬مشروع‭ ‬يضم‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬6‭ ‬أندية‭ ‬بشكل‭ ‬إشرافي‭ ‬يختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند‮»‬‭.‬

وعمل‭ ‬كلوب‭ ‬مدربا‭ ‬لبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2008‭ ‬إلى‭ ‬2015،‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬وثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬والتأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2013‭. ‬وانتقل‭ ‬كلوب‭ ‬الى‭ ‬قيادة‭ ‬ليفربول‭ ‬وفضل‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بالنادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2025‭ ‬سيبدأ‭ ‬كلوب‭ ‬مهامه‭ ‬كمشرف‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬أندية‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬وهي‭ ‬لايبزيج‭ ‬الألماني‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬سالزبورج‭ ‬النمساوي‭ ‬ونيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬براجانتينو‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬برازيل‭ ‬البرازيلي،‭ ‬وفريق‭ ‬أوميا‭ ‬أرديجا‭ ‬الياباني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصص‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وباريس‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬فاتسكه‭ ‬‮«‬سأبقى‭ ‬صديقا‭ ‬لكلوب‭ ‬دائما،‭ ‬لقد‭ ‬قدم‭ ‬يورجن‭ ‬الكثير‭ ‬لدورتموند‭ ‬وعلينا‭ ‬احترام‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأتم‭ ‬تصريحاته‭ ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬أندم‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بمقدورنا‭ ‬الحديث‭ ‬مجددا‭ ‬عن‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬اجتماعاتنا‮»‬‭.‬