فاتسكه: كلوب كان بإمكانه العودة إلى دورتموند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني إن يورجن كلوب كان بإمكانه العودة لتولي منصب إداري في النادي قبل أن يكون رئيسا لمجموعة كرة القدم في شركة ريد بول.
وقال فاتسكه لصحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية: «تناقشنا في هذا الأمر منذ فترة طويلة، وكلوب كان يعلم تماما أن بإمكانه اختيار وظيفته في دورتموند».
وأضاف «لكنني لا أعتقد أن كلوب أراد أن يقود نادي بمفرده في مجال الرياضة. فإدارة مشروع يضم 5 أو 6 أندية بشكل إشرافي يختلف كثيرا عن العودة إلى دورتموند».
وعمل كلوب مدربا لبوروسيا دورتموند في الفترة من 2008 إلى 2015، وقاد الفريق الى الفوز بلقب الدوري في 2011 وثنائية الدوري والكأس في ألمانيا في 2012، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013. وانتقل كلوب الى قيادة ليفربول وفضل الاستقالة من منصبه بالنادي الإنجليزي في أوائل الصيف الماضي.
ومع بداية العام الجديد 2025 سيبدأ كلوب مهامه كمشرف على مجموعة أندية تابعة لشركة ريد بول وهي لايبزيج الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي ونيويورك ريد بولز الأمريكي، ريد بول براجانتينو وريد بول برازيل البرازيلي، وفريق أوميا أرديجا الياباني بالإضافة إلى حصص في ناديي ليدز يونايتد الإنجليزي وباريس إف سي الفرنسي.
وقال فاتسكه «سأبقى صديقا لكلوب دائما، لقد قدم يورجن الكثير لدورتموند وعلينا احترام ذلك».
وأتم تصريحاته «الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أنه لن يكون بمقدورنا الحديث مجددا عن بوروسيا دورتموند في اجتماعاتنا».
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