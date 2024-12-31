Wednesday, 01 January 2025 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشيلسي يمتثل لقواعد الربحية

12/31/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ملاك‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬يعيشون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬أي‭ ‬اتهامات‭ ‬للنادي‭ ‬‮
‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالامتثال‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وأنفق‭ ‬تشيلسي‭ ‬أموالا‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬منذ‭ ‬استحواذ‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الملياردرين‭ ‬تود‭ ‬بويلي‭ ‬وبهداد‭ ‬إقبالي‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬تشيلسي‭ ‬خسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬90‭ ‬مليونا‭ ‬و100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬حوالي‭ ‬113‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تسجيل‭ ‬خسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬121‭ ‬مليونا‭ ‬و400‭ ‬ألف‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬له‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬أبدت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬ثقتها‭ ‬التامة‭ ‬بشأن‭ ‬امتثال‭ ‬النادي‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬للخسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬ممتدة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬خسائر‭ ‬مجمعة‭ ‬في‭ ‬حساباتها‭ ‬لموسمي‭ ‬2021‭ /‬2022‭ ‬و2022‭ /‬2023‭ ‬تقديم‭ ‬كشف‭ ‬حساب‭ ‬يظهر‭ ‬الامتثال‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬إلى‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‮
‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬31‭ ‬ديسمبر،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحساباتها‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

MENAFN31122024000055011008ID1109045847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث