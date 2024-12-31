تشيلسي يمتثل لقواعد الربحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (د ب أ): يبدو أن ملاك نادي تشيلسي الإنجليزي يعيشون حالة من الثقة بشأن عدم توجيه أي اتهامات للنادي
فيما يتعلق بالامتثال لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية العام.
وأنفق تشيلسي أموالا طائلة في سوق انتقالات اللاعبين منذ استحواذ التحالف الذي يضم الملياردرين تود بويلي وبهداد إقبالي على النادي في صيف 2022، حيث سجل تشيلسي خسائر بقيمة 90 مليونا و100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 113 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، في أعقاب تسجيل خسائر بقيمة 121 مليونا و400 ألف إسترليني في العام السابق له.
ورغم ذلك أبدت مصادر مقربة من تشيلسي ثقتها التامة بشأن امتثال النادي لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تسمح بحد أقصى للخسائر بقيمة 105 ملايين إسترليني في نهاية فترة ممتدة لثلاثة أعوام.
ويتوجب على الفرق التي لديها خسائر مجمعة في حساباتها لموسمي 2021 /2022 و2022 /2023 تقديم كشف حساب يظهر الامتثال لقواعد الربحية والاستدامة إلى رابطة الدوري
الإنجليزي في موعد أقصاه 31 ديسمبر، فيما يتعلق بحساباتها لموسم 2023/2024.
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