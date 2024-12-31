تشيلسي يمتثل لقواعد الربحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ملاك‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬يعيشون‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬أي‭ ‬اتهامات‭ ‬للنادي‭ ‬‮

‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالامتثال‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

وأنفق‭ ‬تشيلسي‭ ‬أموالا‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬منذ‭ ‬استحواذ‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الملياردرين‭ ‬تود‭ ‬بويلي‭ ‬وبهداد‭ ‬إقبالي‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬تشيلسي‭ ‬خسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬90‭ ‬مليونا‭ ‬و100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬حوالي‭ ‬113‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تسجيل‭ ‬خسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬121‭ ‬مليونا‭ ‬و400‭ ‬ألف‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬له‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬أبدت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬ثقتها‭ ‬التامة‭ ‬بشأن‭ ‬امتثال‭ ‬النادي‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬للخسائر‭ ‬بقيمة‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬ممتدة‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬خسائر‭ ‬مجمعة‭ ‬في‭ ‬حساباتها‭ ‬لموسمي‭ ‬2021‭ /‬2022‭ ‬و2022‭ /‬2023‭ ‬تقديم‭ ‬كشف‭ ‬حساب‭ ‬يظهر‭ ‬الامتثال‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬إلى‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‮

‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬31‭ ‬ديسمبر،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحساباتها‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬