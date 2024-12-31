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مسلسل انتصارات كافالييرز ونيكس مستمر

12/31/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استمر‭ ‬مسلسل‭ ‬انتصارات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬ونيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬بفوز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬113‭-‬95‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬126‭-‬106‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭).‬

وفي‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬عزز‭ ‬كافالييرز‭ ‬سجله‭ ‬كأفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬انتصاراته‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬تواليا‭ ‬و28‭ ‬في‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ ‬فائزا‭ ‬من‭ ‬اختباره‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬للساحل‭ ‬الغربي‭.‬

وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬تألق‭ ‬جوش‭ ‬هارت‭ ‬بتحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ (‬تريبل‭ ‬دابل‭) ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ليقود‭ ‬نيكس‭ ‬إلى‭ ‬انتصاره‭ ‬الثامن‭ ‬تواليا‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬ويزاردز‭ ‬126‭-‬106‭.‬

وسجل‭ ‬هارت‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وأضاف‭ ‬الدومينيكاني‭ ‬كارل‭ ‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لنيكس‭ ‬على‭ ‬ويزاردز‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬136‭-‬132‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بفضل‭ ‬55‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬جايلن‭ ‬برانسون‭ ‬الذي‭ ‬اسهم‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بـ18‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وقال‭ ‬هارت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ (‬هجوميا‭)‬،‭ ‬وقمنا‭ ‬بإيقافهم‭ (‬دفاعيا‭) ‬ولعبا‭ ‬بسرعة‭. ‬استغلينا‭ ‬قوتنا‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭. ‬نحتاج‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستيقاظ‭. ‬لكننا‭ ‬نفعل‭ (‬نستيقظ‭) ‬على‭ ‬الدوام‮»‬‭.‬

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