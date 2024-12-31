مسلسل انتصارات كافالييرز ونيكس مستمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): استمر مسلسل انتصارات كل من كليفلاند كافالييرز ونيويورك نيكس بفوز الأول على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 113-95 والثاني على مضيفه واشنطن ويزاردز 126-106 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي أيه).
وفي سان فرانسيسكو عزز كافالييرز سجله كأفضل فريق في الدوري ورفع عدد انتصاراته إلى سبعة تواليا و28 في 32 مباراة في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية، بعدما خرج فائزا من اختباره الثاني ضمن سلسلة من أربع مباريات صعبة في زيارته للساحل الغربي.
وفي واشنطن تألق جوش هارت بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة الثالثة هذا الموسم، ليقود نيكس إلى انتصاره الثامن تواليا وجاء على حساب مضيفه ويزاردز 126-106.
وسجل هارت 23 نقطة مع 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة وأضاف الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 32 نقطة مع 13 متابعة في الفوز الثاني لنيكس على ويزاردز في غضون ثلاثة أيام، وذلك بعدما تغلب عليه 136-132 بعد التمديد يوم السبت بفضل 55 نقطة من جايلن برانسون الذي اسهم يوم الإثنين بـ18 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.
وقال هارت: «لقد نجحنا في التنفيذ (هجوميا)، وقمنا بإيقافهم (دفاعيا) ولعبا بسرعة. استغلينا قوتنا على أكمل وجه. نحتاج أحيانا إلى بعض الوقت من أجل الاستيقاظ. لكننا نفعل (نستيقظ) على الدوام».
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