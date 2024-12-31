2024 عام السعد للكرة السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تودع‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬جذبت‭ ‬الجماهير‭ ‬محليا‭ ‬وآسيويا‭ ‬وعالميا،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬شهور‭ ‬العام‭ ‬بإعلان‭ ‬فوزها‭ ‬رسميا‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬2034‭

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وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬السعودية‭ ‬ودعت‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بإنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬فإن‭ ‬العام‭ ‬المذكور‭ ‬شهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬اهتمام‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬واصلت‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

فقد‭ ‬أبهرت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬العالم‭ ‬بملف‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬معتبرا‭ ‬إياه‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ملفات‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬لتترقب‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬اللحظة‭ ‬التاريخية‭ ‬بإعلان‭ ‬فوزها‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬لتصبح‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬تستضيف‭ ‬‮«‬منفردة‭ ‬‮«‬48‭ ‬منتخبا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬مونديالية‭.‬

واستهلت‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولتين‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬بطولات‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهما‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬والسوبر‭ ‬الإيطالي،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بطلا‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬بالفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬4/1،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالي‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وخطفت‭ ‬الرياض‭ ‬أنظار‭ ‬الجماهير‭ ‬المصرية‭ ‬والعربية‭ ‬والإفريقية‭ ‬باستضافتها‭ ‬التاريخي‭ ‬لديربي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقي‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬فوز‭ ‬الزمالك‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تاريخي‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬المملكة‭ ‬آرينا‭.‬

وشهدت‭ ‬الكرة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬نتائج‭ ‬متباينة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الآسيوي‭ ‬سواء‭ ‬للمنتخب‭ ‬أو‭ ‬الأندية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬الماضيين،‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‮»‬،‭ ‬تهيمن‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬الهلال‭ ‬والأهلي‭ ‬والنصر‭ ‬مجموعة‭ ‬الغرب‭ ‬وضمن‭ ‬الثلاثي‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭.‬

وشهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬هيمنة‭ ‬محلية‭ ‬كاملة‭ ‬للهلال‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المذكور،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بالثلاثية‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬دوري‭ ‬روشن،‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬السعودي‭ ‬2023‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬2024‭ ‬تلقت‭ ‬الجماهير‭ ‬السعودية‭ ‬خبرا‭ ‬سعيدا‭ ‬بإعلان‭ ‬استضافتها‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬27‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬يجتمع‭ ‬فيها‭ ‬أبناء‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬