2024 عام السعد للكرة السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (د ب أ): تودع الجماهير السعودية عام 2024 والذي شهد العديد من الأحداث الرياضية التي جذبت الجماهير محليا وآسيويا وعالميا، لكن يبقى الإنجاز الأبرز على الإطلاق هو ما شهدته المملكة في آخر شهور العام بإعلان فوزها رسميا باستضافة كأس العالم.2034
وإذا كانت الكرة السعودية ودعت عام 2024 بإنجاز تاريخي غير مسبوق، فإن العام المذكور شهد العديد من الأحداث الرياضية التي شغلت اهتمام الجماهير السعودية، لاسيما أن المملكة واصلت خلال العام ريادتها في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى.
فقد أبهرت المملكة العربية السعودية العالم بملف أشاد به الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معتبرا إياه الأفضل في تاريخ ملفات استضافة كأس العالم، لتترقب الجماهير السعودية اللحظة التاريخية بإعلان فوزها باستضافة كأس العالم 2034، لتصبح أول دولة في التاريخ تستضيف «منفردة «48 منتخبا في نسخة مونديالية.
واستهلت المملكة عام 2024 باستضافة بطولتين من أكبر بطولات السوبر في العالم، وهما السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي، حيث توج ريال مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني بالفوز الكبير على برشلونة 4/1، فيما حصد إنتر ميلان لقب كأس السوبر الإيطالي بفوز على نابولي بهدف نظيف.
وخطفت الرياض أنظار الجماهير المصرية والعربية والإفريقية باستضافتها التاريخي لديربي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي في 27 سبتمبر الماضي، والذي شهد فوز الزمالك بركلات الترجيح في لقاء تاريخي احتضنه ملعب المملكة آرينا.
وشهدت الكرة السعودية في 2024 نتائج متباينة على المستوى الآسيوي سواء للمنتخب أو الأندية، حيث لم يتمكن المنتخب السعودي من بلوغ دور الثمانية لكأس آسيا التي أقيمت في قطر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.
وفي النسخة الجديدة من دوري الأبطال «دوري أبطال آسيا للنخبة»، تهيمن الأندية السعودية على الصدارة، حيث يتصدر الهلال والأهلي والنصر مجموعة الغرب وضمن الثلاثي التأهل إلى دور الستة عشر.
وشهد عام 2024 هيمنة محلية كاملة للهلال على الألقاب المحلية خلال العام المذكور، حيث توج بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي «كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري روشن، كأس السوبر السعودي 2023».
وقبل أيام من نهاية 2024 تلقت الجماهير السعودية خبرا سعيدا بإعلان استضافتها بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» والتي تعد المرة الخامسة التي يجتمع فيها أبناء الخليج على أرض المملكة.
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