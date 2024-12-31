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نجوم الكرة الكويتية يشيدون بـ((خليجي 26))

12/31/2024 7:15:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭/‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حرص‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الكويتية‭ ‬السابقون‭ ‬على‭ ‬الإشادة‭ ‬باستضافة‭ ‬بلادهم‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ (‬خليجي‭ ‬2026‭).‬

وتقام‭ ‬حاليا‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الـ26‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬وعمان‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن،‭ ‬حيث‭ ‬تستمر‭ ‬فعالياتها‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬القادم‭.‬

وشدد‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬السابق‭ ‬وائل‭ ‬سليمان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬بالكويت‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لعل‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬والوحيد‭ ‬للنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البطولة‭ ‬هو‭ ‬لكونها‭ ‬نظمت‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬لما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وكوادر‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬ذات‭ ‬إمكانات‭ ‬عالمية،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬سليمان‭ ‬بالدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬لبطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬شهدنا‭ ‬تواجدا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كثيفا‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬الخليجية،‭ ‬وهذا‭ ‬يظهر‭ ‬حالة‭ ‬الشغف‭ ‬الجماهيري،‭ ‬وعشقه‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ونادي‭ ‬القادسية‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬بنيان‭ ‬فأكد‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬مميزة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والاعلامي‭ ‬والجماهيري،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني،‭ ‬تابعنا‭ ‬بسعادة‭ ‬بالغة‭ ‬المنافسة‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وحرصها‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها،‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬بنيان‭ ‬أن‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإقبال‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المباريات‭ ‬أضاف‭ ‬متعة‭ ‬كبيرة‭ ‬للبطولة،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬حماسة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬مما‭ ‬جعلنا‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬يومي‭ ‬مع‭ ‬الإثارة‭ ‬والمتعة‭ ‬الكروية‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬السالمية‭ ‬ومنتخب‭ ‬الكويت‭ ‬السابق‭ ‬حسين‭ ‬الخضري‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬بأكملها‭ ‬عاشت‭ ‬ومازالت‭ ‬تعيش‭ ‬أجواء‭ ‬خيالية‭ ‬بفضل‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يستمتع‭ ‬بهذه‭ ‬الأجواء‭ ‬التي‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬تشهد‭ ‬حدثا‭ ‬فريدا‭ ‬متكاملا‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تطول‭ ‬ساعاته‭ ‬وأيامه‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬الخضري‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬التنظيم‭ ‬وجودته،‭ ‬ومعالجة‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬إن‭ ‬ظهر‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬ومتابعتها‭ ‬لكافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬ذكر‭ ‬خلف‭ ‬السلامة،‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬ونادي‭ ‬القادسية‭ ‬السابق،‭ ‬أن‭ ‬الحرص‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬أظهرته‭ ‬الجماهير‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬لأجل‭ ‬حضور‭ ‬المباريات‭ ‬يعد‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬السلامة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬لجميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬متعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالجماهير،‭ ‬وهي‭ ‬دائما‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬أو‭ ‬تفوق‭ ‬فريق‭ ‬أو‭ ‬بطولة،‭ ‬وقد‭ ‬شهدنا‭ ‬حشودا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬الخليجية‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬نجحت‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والتنظيمي‮»‬‭.‬

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