إجلاء أطفال ومرضى من غزة للعلاج في الخارج

إجلاء أطفال ومرضى من غزة للعلاج في الخارج
التاريخ
12/31/2024 7:08:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثقت مشاهد مصورة، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لإجلاء أطفال مرضى من مستشفى
غزة الأوروبي إلى خارج قطاع غزة للعلاج.
وتظهر المشاهد لحظات وداع الأهالي للمسافرين من داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحرك الحافلات ومركبات الإسعاف للانطلاق إلى خارج القطاع.
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