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إجلاء أطفال ومرضى من غزة للعلاج في الخارج

12/31/2024 7:08:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثقت مشاهد مصورة، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لإجلاء أطفال مرضى من مستشفى غزة الأوروبي إلى خارج قطاع غزة للعلاج.

وتظهر المشاهد لحظات وداع الأهالي للمسافرين من داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحرك الحافلات ومركبات الإسعاف للانطلاق إلى خارج القطاع.

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