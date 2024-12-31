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القسام تقصف مستوطنات غلاف غزة

12/31/2024 7:08:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الدقيقة الأولى من العام الجديد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت "برشقة صاروخية مغتصبة نتيفوت رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

بدوره ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة وتم اعتراض أحدهما بنجاح وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.

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