القسام تقصف مستوطنات غلاف غزة
التاريخ
12/31/2024 7:08:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في الدقيقة الأولى من العام الجديد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت "برشقة صاروخية مغتصبة نتيفوت رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
بدوره ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة وتم اعتراض أحدهما بنجاح وسقط الآخر في منطقة مفتوحة.
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