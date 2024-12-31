أمانة عمان: لا تغيير على ساعات عمل باص عمان والباص السريع غدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى ان لا تغيير على ساعات عمل باص عمان والباص السريع ليوم غد الاربعاء .

وقالت أمانة عمان في منشور عبر "فيسبوك" ان ساعات العمل ستكون من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً.

ومددت أمانة عمّان الكبرى ساعات عمل الباص سريع التردد من الساعة 6 صباحاً لغاية الساعة 12 بعد منتصف الليل اعتباراً من يوم الخميس 2/1/2025.



وبحسب أمانة عمّان فإن عدد مستخدمي وسائط النقل العام في الأردن خلال العام 2024 بلغ 28 مليون راكب، منهم 18 مليونا استخدموا الباص السريع، و10 ملايين راكب استخدموا باص عمّان.

وكانت قد أعلنت الأمانة أنه تم تشغيل 16 حافلة جديدة على مسار الباص سريع التردد لمسار الزرقاء – صويلح.

