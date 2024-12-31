اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
التاريخ
12/31/2024 3:10:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت السفارة الأمريكية في الأردن انها ستغلق أبوابها يوم غد الأربعاء 1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" انها ستستأنف عملها يوم بعد غد الخميس 2 يناير.
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