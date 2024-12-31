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اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن

12/31/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت السفارة الأمريكية في الأردن انها ستغلق أبوابها يوم غد الأربعاء 1 يناير بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" انها ستستأنف عملها يوم بعد غد الخميس 2 يناير.

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