ترفيعات في وزارة الأوقاف - اسماء

ترفيعات في وزارة الأوقاف - اسماء
التاريخ
12/31/2024 3:10:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ترفيع الموظفين التالية أسماؤهم من الفئتين الأولى والثانية وذلك اعتباراً من تاريخ 31/12/2024
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