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نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت في البرلمان

12/31/2024 3:10:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، جلسة مهمة للبرلمان للتصويت على الموازنة، بعد أقل من 48 ساعة من خضوعه لجراحة لاستئصال البروستاتا.
وقال في بيان بعد إقرار الموازنة بغالبية محدودة "رغم الصعوبات، قمنا بإقرار قانون موازنة مهم بالنسبة لأمن إسرائيل واقتصادها".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في انتقاد مباشر لأحد شركائه بعدما رفض التصويت مع الائتلاف أن "أكثر ما يعكس انعداما للمسؤولية في الظرف الراهن هو إضعاف الائتلاف وتهديد حكومة اليمين بالسقوط".
وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي (75 عاما) مساء الأحد لجراحة ناجحة لاستئصال البروستاتا، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال مركز هداسا الطبي في بيان "لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة، تم نقله إلى وحدة الإنعاش وسيبقى تحت المراقبة في الأيام المقبلة".









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