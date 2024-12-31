تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل بقيمة صفر

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل بقيمة صفر
التاريخ
12/31/2024 3:10:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل بقيمة صفر.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي حددت لشهر كانون الأول الحالي.
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