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تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل بقيمة صفر

12/31/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل بقيمة صفر.


وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إنها نفس القيمة التي حددت لشهر كانون الأول الحالي.

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