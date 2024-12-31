غرفة طوارئ في أشغال الكرك للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مديرية أشغال الكرك، اليوم الثلاثاء، فتح غرفة الطوارئ نظرا للظروف الجوية السائدة والهطول الغزير للأمطار في المحافظة.
وقال مدير الأشغال المهندس رعد السحيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، إن المديرية قامت بإجراءات تحضيرية ومسبقة ومنها تنظيف العبارات وتجهيز الآليات وفرق الطوارئ ضمن الخطط المعدة مسبقا استعدادا للموسم المطري الحالي من خلال التنسيق المتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة.
وأشار إلى أن المديرية تعاملت أثناء المنخفض مع بلاغات بسيطة وأبرزها إنجرافات بسيطة على طريق الموجب، لافتا إلى أن آليات المديرية وكوادرها في حالة جاهزية تامة من أجل تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين، وسيتم التعامل مع جميع الملاحظات التي ترد غرفة العمليات بالسرعة الممكنة.
ودعا السحيمات المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء المنخفض والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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