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غرفة طوارئ في أشغال الكرك للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

12/31/2024 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال الكرك، اليوم الثلاثاء، فتح غرفة الطوارئ نظرا للظروف الجوية السائدة والهطول الغزير للأمطار في المحافظة.


وقال مدير الأشغال المهندس رعد السحيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، إن المديرية قامت بإجراءات تحضيرية ومسبقة ومنها تنظيف العبارات وتجهيز الآليات وفرق الطوارئ ضمن الخطط المعدة مسبقا استعدادا للموسم المطري الحالي من خلال التنسيق المتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة.


وأشار إلى أن المديرية تعاملت أثناء المنخفض مع بلاغات بسيطة وأبرزها إنجرافات بسيطة على طريق الموجب، لافتا إلى أن آليات المديرية وكوادرها في حالة جاهزية تامة من أجل تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين، وسيتم التعامل مع جميع الملاحظات التي ترد غرفة العمليات بالسرعة الممكنة.


ودعا السحيمات المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء المنخفض والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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