أول ظهور لنتنياهو بعد مغادرته المستشفى- فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، في جلسة للكنيست بعد بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية ومغارته المستشفى.وقد بدا من خلال الفيديو وهو "في حالة صحية لا تبدو مستقرة" نتيجة العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال البروستاتا.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، غادر نتنياهو المستشفى، وذلك لحضور تصويت حاسم على الميزانية في الكنيست.



ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن نتنياهو يحضر جلسة الكنيست رغم اعتراضات أطبائه، وذلك بسبب ما وصفه أحد المسؤولين البارزين في الائتلاف بـ"معارضة الأمن القومي إيتمار بن غفير غير المسؤولة للميزانية".



وأتى قرار نتنياهو على خلفية عدم ضمان أغلبية تصوت لصالح القانون، وإعلان بن غفير أنه لن يصوت له بسبب خلافات داخلية وعدم تلبية مطالب مادية لوزارته.