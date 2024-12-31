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معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان المستثناة

12/31/2024 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، إنه ستتم معالجة طلبات المنح والقروض لطلبة الطب وطب الأسنان بعد متابعة الملاحظات الواردة للوزارة من عدد من الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025/2024، والذين جرى تجميد طلباتهم واستبعادها نتيجة لعدم وجود معدلاتهم السنوية.


وأوضح الخطيب، في بيان أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع الجامعات المعنية للحصول على المعدل السنوي لكل منهم لآخر عام جامعي مع التأكد من أنهم ناجحين في آخر عام جامعي وبعد ذلك معالجة هذه البيانات إلكترونيا دون الحاجة لقيام الطالب بتقديم طلب اعتراض إلكتروني وتحميل وثيقة من الجامعة يحدد فيها المعدل السنوي للطالب.

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