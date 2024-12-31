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الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان

12/31/2024 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية "الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية".


وبين "الجيش عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".

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