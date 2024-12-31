الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان
التاريخ
12/31/2024 3:10:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية "الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية".
وبين "الجيش عمل في الأيام الأخيرة على تعزيز البنية التحتية الحدودية كجزء من دروس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول".
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