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رئيسان واعضاء جدد للمحكمتين الكنسيتين البدائية والاستئنافية للروم

12/31/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين المونسنيور (الدكتور جهاد شويحات) رئيساً لـ (المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك).

وتضمنت الإرادة تعيين المذكورين تالياً قاضيين في المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك):

1. الأب عماد نعيم موسى بواب.

2. الأب ايهم عادل الزيادين.

وتعيين الأب (جون (حداد قاضياً رديفاً في المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك).

وذلك بالاستناد لأحكام المادة (۳/ب) من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (۲۸) لسنة ٢٠١٤.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن ما يلي:

أولاً : تعيين الإيكونومس (بولص جميل سلامة البقاعين) رئيساً لـ (المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك).

ثانياً: تعيين المذكورين تالياً قاضيين في المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك:

1. الأرشمندريت خالد جميل يعقوب شعبان.

2. الأب غالب نعيم موسى بواب.

وتعيين الأب مودي ادوار عودة هنديله (قاضياً رديفاً في المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك).

وذلك بالاستناد لأحكام المادة (۲۳/ج) من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (۲۸) لسنة ٢٠١٤.

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