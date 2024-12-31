رئيسان واعضاء جدد للمحكمتين الكنسيتين البدائية والاستئنافية للروم

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- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين المونسنيور (الدكتور جهاد شويحات) رئيساً لـ (المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك).
وتضمنت الإرادة تعيين المذكورين تالياً قاضيين في المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك):
1. الأب عماد نعيم موسى بواب.
2. الأب ايهم عادل الزيادين.
وتعيين الأب (جون (حداد قاضياً رديفاً في المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك).
وذلك بالاستناد لأحكام المادة (۳/ب) من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (۲۸) لسنة ٢٠١٤.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن ما يلي:
أولاً : تعيين الإيكونومس (بولص جميل سلامة البقاعين) رئيساً لـ (المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك).
ثانياً: تعيين المذكورين تالياً قاضيين في المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك:
1. الأرشمندريت خالد جميل يعقوب شعبان.
2. الأب غالب نعيم موسى بواب.
وتعيين الأب مودي ادوار عودة هنديله (قاضياً رديفاً في المحكمة الكنسية الاستئنافية للروم الكاثوليك).
وذلك بالاستناد لأحكام المادة (۲۳/ج) من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم (۲۸) لسنة ٢٠١٤.
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