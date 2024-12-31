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الإفتاء الأردنية: يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رجب

12/31/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رجب للعام الهجري 1446.

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