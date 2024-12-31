الإفتاء الأردنية: يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رجب

الإفتاء الأردنية: يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رجب
التاريخ
12/31/2024 3:00:08 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رجب للعام الهجري 1446.
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