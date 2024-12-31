مشروع (أرضي) يُدخل 45 ألف مزارع لسجل المزارعين

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق مشروع "أرضي" الذي أطلقته وزارة الزراعة في تموز من عام 2024، مؤشرات بنسبة 116% في مجال الحصاد المائي على مستوى المزرعة، و106% في مجال الحصاد المائي على مستوى البادية، بحسب بيان لوزارة الزراعة، الثلاثاء.

وأضاف البيان عقب اجتماع لاستعراض إنجازات مشروع "أرضي"، أن المشروع حقق مؤشرات أيضا في تسجيل 45 ألف في سجل المزارعين، وتدريب 1000 مزارع من خلال المدارس الحقلية على الممارسات الذكية مناخيا.

وأنجز المشروع أيضا دراسة تقييم التبني للممارسات الذكية مناخيا لدى المزارعين، وخارطة طريق للشراكة مع القطاع الخاص في مجال تبني التقنيات الزراعية الحديثة.

تدريب 2000 عاطل عن العمل

وعمل المشروع على إنجاز آلية منح القروض المدعومة للمشاريع الزراعية الموفرة للمياه ووضع آلية لدعم أنشطة المشاريع الزراعية الموجه للتصدير من خلال التحالفات الزراعية، كما استعرض الإنجاز في مجال تتبع المنتجات الزراعية حيث تم دراسة الإطار القانوني والتشريعي والإجراءات المطلوبة لإنشاء برنامج وطني لتتبع المنتجات الزراعية.

وفي السياق ذاته، حقق المشروع تدريب 2000 عاطل عن العمل على المهارات الزراعية المطابقة للوظائف وتم حصول المتدربين على شهادة مزاولة مهنة من هيئة تنمية وتطوير المهارات.

وخلال اجتماع للجنة التوجيهية لمشروع أرضي، ترأسه وزير الزراعة خالد حنيفات، ضم أمناء عامين وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والعمل والبيئة وأمين عام سلطة وادي الأردن، ومدير هيئة تنمية وتطوير المهارات، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، ونقيب المهندسين الزراعيين، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين، تم استعراض إنجازات المشروع لعام 2024.

قواعد بيانات للمشاريع الزراعية

كما استعرض مدير وحدة الإنجاز المشاريع التي تم تمويلها من خلال منحة البنك الدولي وخاصة في مجال تجهيز المستشفيات البيطرية في إقليمي الشمال والجنوب، وتطوير المحطات الزراعية وإدخال المكننة في عملياتها، وتدريب 200 موظف على مهارات اللغة الإنجليزية وتدريب 50 موظف في مجالات التقييم البيئي والصحة والسلامة المهنية، وإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية وتزويد مديريات الزراعة في كافة المحافظات والألوية بأجهزة الحاسوب وآلات التصوير لتشغيل قواعد بيانات المشاريع والخرائط الرقمي للحصاد المائي في البادية.

منصة للإرشاد الزراعي

وتم شراء أجهزة تشخيص عترات فايروس الحمى القلاعية وإنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي تمكن المزارعين من سرعة التواصل مع المرشدين والباحثين، كما تم مويل مختبر البذور في المركز الوطني للبحوث الزراعية للحصول على شهادات اعتماد الاستا لدعم شركات إنتاج بذور الخضراوات.

وتناول الوزير خطة مشروع "ارضي" لعام 2025 واكد على أهمية زيادة موازنة الحصاد المائي ومضاعفة عدد آبار جمع المياه والحصاد المائي في البادية والتركيز على الجمعيات التعاونية وخاصة في مجال التسويق الإلكتروني وتطوير المنتجات الريفية وأهمية استهداف الجمعيات التي تترأسها النساء، وكذلك على أهمية تنفيذ برامج للمسح الوبائي للحمى القلاعية وربط التحصين ، كما بين أهمية أن تتضمن خطة 2025 الانتقال إلى التدريب من خلال الواقع الافتراضي في عمليات الإرشاد الزراعي وتشغيل المنصة الوطنية للإرشاد الزراعي والاستمرار في برنامج تدريب العاطلين عن العمل على المهن المطابقة للوظائف.

وفي النهاية أشار الحنيفات إلى خطة التوسع في برنامج "أرضي" بحيث تلبي أولويات القطاع الزراعي والتركيز على مساعدة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية وخاصة في مجال آبار جمع المياه وزيادتها من 450 ألف م3 إلى 870 ألف م3 والحصاد المائي في البادية وزيادته من 10 مليون م3 إلى 15.3 مليون م3 وزيادة المستفيدين من قروض استخدام للتكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه من 1400 مزارع إلى 1860 مزارع وزيادة عدد المتدربين على التدريب الافتراضي ليصل إلى 2000 مزارع، كما أشار الوزير إلى أهمية التركيز على التعاونيات وإيجاد مصادر تمويل لصندوق التنمية التعاوني ودعم 10 تعاونيات في مجال التسويق الإلكتروني ودعم 12 تخالف زراعي في مجال تقنيات ما بعد الحصاد للزراعات التصديرية، ودعم 35 تعاونية في مجال التنمية الريفية وتمكين المرأة وخاصة التعاونيات المنتجة للمنتجات الريفية وأشار أيضا إلى أن الكلفة التقديرية للتوسع في برنامج "أرضي" تصل إلى 108 مليون دولار.