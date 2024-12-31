عقوبات أمريكية جديدة على روسيا وإيران بسبب التدخل في الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني وأخرى تنتمي لمديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية لاتهامهما بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها طالت كذلك "مدير المنظمة الروسية" التي أدرجتها اليوم على لوائحها.
وأشارت إلى أن إجراءات اليوم "تستند إلى العقوبات التي فرضت سابقا على الحرس الثوري الإيراني ومديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية والمنظمات التابعة والوكيلة العديدة لهما بموجب العديد من السلطات التي تستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل والأنشطة الخبيثة التي يتم تمكينها عبر الإنترنت"
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي سميث في تصريح تضمنه البيان "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا الانتخابية ومؤسساتنا وسعتا إلى تقسيم الشعب الأمريكي من خلال حملات تضليل مستهدفة".
وشدد عل أن الولايات المتحدة "ستظل يقظة ضد الخصوم الذين يقوضون ديمقراطيتنا".
ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثية ميلر في بيان صحفي إن المنظمتين "سعتا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية والسياسية وتقويض مؤسساتنا الانتخابية خلال الانتخابات العامة الأمريكية لعام 2024".
وأكد التزام واشنطن "بتعزيز المساءلة عن الجهات التي ترعاها الدول والتي تحاول تقويض الثقة العامة في مؤسساتنا الديمقراطية". (النهاية)
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