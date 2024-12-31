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عقوبات أمريكية جديدة على روسيا وإيران بسبب التدخل في الانتخابات

12/31/2024 2:44:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني وأخرى تنتمي لمديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية لاتهامهما بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات التي أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها طالت كذلك "مدير المنظمة الروسية" التي أدرجتها اليوم على لوائحها.
وأشارت إلى أن إجراءات اليوم "تستند إلى العقوبات التي فرضت سابقا على الحرس الثوري الإيراني ومديرية الاستخبارات الرئيسية الروسية والمنظمات التابعة والوكيلة العديدة لهما بموجب العديد من السلطات التي تستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل والأنشطة الخبيثة التي يتم تمكينها عبر الإنترنت"
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي سميث في تصريح تضمنه البيان "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا الانتخابية ومؤسساتنا وسعتا إلى تقسيم الشعب الأمريكي من خلال حملات تضليل مستهدفة".
وشدد عل أن الولايات المتحدة "ستظل يقظة ضد الخصوم الذين يقوضون ديمقراطيتنا".
ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثية ميلر في بيان صحفي إن المنظمتين "سعتا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية والسياسية وتقويض مؤسساتنا الانتخابية خلال الانتخابات العامة الأمريكية لعام 2024".
وأكد التزام واشنطن "بتعزيز المساءلة عن الجهات التي ترعاها الدول والتي تحاول تقويض الثقة العامة في مؤسساتنا الديمقراطية". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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