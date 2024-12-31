أشبال الكويت يسجلون حضورا لافتا في (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله أحمدي (حدث.مصور)
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- سجل أشبال الكويت من خريجي الأكاديميات الرياضية وناشئي الأندية حضورا مميزا في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) التي تحنضنها البلاد حتى يوم السبت المقبل.
وجاء دور هؤلاء الأشبال "الذين يشاركون في البطولة بصورة تطوعية" في جمع الكرات خلال المباريات مميزا نال استحسان الجميع لما شاهدوه من تنظيم مميز لعملهم الذي ظهر بهذه الصورة الجميلة. (النهاية)
ع ح أ
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