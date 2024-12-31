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أشبال الكويت يسجلون حضورا لافتا في (خليجي زين 26)

12/31/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله أحمدي (حدث.مصور)
الكويت - 31 - 12 (كونا) -- سجل أشبال الكويت من خريجي الأكاديميات الرياضية وناشئي الأندية حضورا مميزا في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تحنضنها البلاد حتى يوم السبت المقبل.
وجاء دور هؤلاء الأشبال "الذين يشاركون في البطولة بصورة تطوعية" في جمع الكرات خلال المباريات مميزا نال استحسان الجميع لما شاهدوه من تنظيم مميز لعملهم الذي ظهر بهذه الصورة الجميلة. (النهاية)

ع ح أ



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