Tuesday, 31 December 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقيتان بين جائزة الحسن للشباب ودار الإحسان

12/31/2024 10:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت جائزة الحسن للشباب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع دار الإحسان، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع دائرة العمل المشترك.


كما وقعت الجائزة اتفاقية لتنفيذ مشروع "سراج" لمدة سنتين، بهدف دعم وتمكين الشباب من مختلف مكونات المجتمع.


وبحسب بيان للجائزة، تهدف المذكرة إلى توطيد الشراكة بين الجانبين عبر تقديم برامج نوعية تركز على تطوير القدرات وتعزيز القيم الإيجابية، انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

MENAFN31122024000208011052ID1109045065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث