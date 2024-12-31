اتفاقيتان بين جائزة الحسن للشباب ودار الإحسان

وبحسب بيان للجائزة، تهدف المذكرة إلى توطيد الشراكة بين الجانبين عبر تقديم برامج نوعية تركز على تطوير القدرات وتعزيز القيم الإيجابية، انطلاقًا من الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

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