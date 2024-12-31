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غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

12/31/2024 10:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بأن عدوان استهدف مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء، حيث شنت غارات أمريكية على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة ومجمع العرضي.


وأكدت أن العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو وغارتين على مجمع العرضي.

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