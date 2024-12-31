غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء

غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في صنعاء
التاريخ
12/31/2024 10:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله بأن عدوان استهدف مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء، حيث شنت غارات أمريكية على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة ومجمع العرضي.
وأكدت أن العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو وغارتين على مجمع العرضي.
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