الزراعة تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع في وزارة الزراعة، بحضور وزير
الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، وممثلين عن وزارة الداخلية والمياه والبيئة، لتحديد أطر استراتيجية التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في العام 2024 ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي في مناطق الإنتاج والخطوات المستقبلية المتعلقة في استدامة الإنجاز وتطبيق الإجراءات ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب.
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