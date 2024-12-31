الزراعة تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في العام 2024 ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي في مناطق الإنتاج والخطوات المستقبلية المتعلقة في استدامة الإنجاز وتطبيق الإجراءات ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب.

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