Tuesday, 31 December 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب

12/31/2024 10:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع في وزارة الزراعة، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، وممثلين عن وزارة الداخلية والمياه والبيئة، لتحديد أطر استراتيجية التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي.


وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في العام 2024 ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي في مناطق الإنتاج والخطوات المستقبلية المتعلقة في استدامة الإنجاز وتطبيق الإجراءات ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب.

MENAFN31122024000208011052ID1109045063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث