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مدير الغذاء والدواء يتفقد مصانع في المفرق

12/31/2024 10:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، عددا من مواقع تصنيع الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية في محافظة المفرق.


وأكد مهيدات بحضور النائب الدكتور أحمد الشديفات خلال جولته في أقسام تصنيع المستحضرات الدوائية في مصنع رتاج للصناعات الدوائية ولقائه الطاقم الإداري للمصنع، أن دعم الصناعة الدوائية الوطنية أولوية، بما يعزز الأمن الدوائي كأحد الملفات التي أولاها جلالة الملك عبد الله الثاني جل اهتمامه، للمحافظة على صدارة الصناعة الدوائية الوطنية والبناء على السمعة المتميزة للأدوية الأردنية وتعزيز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.


كما تفقَّد مهيدات خلال جولة منفصلة ‏في مصنع أجبان الشيخ، سير عمليات إنتاج الأجبان والمواد الأولية التي تدخل في إنتاجها والتقنيات المستخدمة وبما يضمن تطبيق شروط وأسس التصنيع الغذائي الجيد لتقديم منتجات ذات جودة مميزة للمواطنين وتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني في أسواق التصدير الخارجية.

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