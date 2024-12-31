أبو علي يتفقد مواقع خدمات تحصيل الضريبة قبيل ساعات من انتهاء العام

وطلب ابو علي من المدراء على ضرورة تقديم الخدمات وكافة التسهيلات للمكلفين وانجاز المعاملات بالسرعة القصوى للتخفيف على المراجعين. وتسهيل الاجراءات لهم كما اوعز لمدير تقنية المعلومات لمتابعة إجراءات تقديم الخدمات الكترونيا حتى منتصف الليل.

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