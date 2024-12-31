أبو علي يتفقد مواقع خدمات تحصيل الضريبة قبيل ساعات من انتهاء العام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقد مدير عام دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات الدكتور حسام ابو علي عددا من اقسام ومراكز تحصيل ضريبة الدخل والمبيعات في عمان ومديرية الشؤون المالية اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمكلفين والمراجعين في اخر يوم في العام الحالي 2024.
وطلب ابو علي من المدراء على ضرورة تقديم الخدمات وكافة التسهيلات للمكلفين وانجاز المعاملات بالسرعة القصوى للتخفيف على المراجعين. وتسهيل الاجراءات لهم كما اوعز لمدير تقنية المعلومات لمتابعة إجراءات تقديم الخدمات الكترونيا حتى منتصف الليل.
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