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مطلوب تحرك اردني فاعل مع سوريا

12/31/2024 10:09:50 AM
(MENAFN- Amman Net) سوريا قلب المشرق وإستقراره ، إستقرار لدول المشرق العربي ، والعلاقات بين الدول تخلقها المصالح
. والمصالح الأردنية مع الشقيقة سوريا هي مصالح استراتيجية وجيوسياسية وإقتصادية ومائيه وثقافية وسياسية ودينية وإجتماعية . فالإستقرار في سوريا ، إستقرار في الأردن والمشرق العربي والمنطقة .

نهاية الصراعات على الأرض السورية وعودة سوريا لمكانتها ودورها العربي بالتأكيد في مصلحة الأمن القومي الأردني ومصلحة منظومة الأمن القومي العربي .

المأمول أن يكون التحرك الأردني أكثر فاعلية مع قيادات سوريا الجديدة وعلى نطاق أوسع بالقدرات والخبرات الأردنية بعديد المجالات التي تحتاجها سوريا في بناء الدولة ومؤسساتها. إن الإنفتاح بديناميكية استراتيجية مع سوريا الجديدة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين نموذج ذلك موضوع سد الوحدة الذي تم إنشاءه بسعة 115م٣ بهدف تزويد الأردن بالمياه
للزراعة وللإستهلاك البشري مقابل تزويد سوريا بالطاقة الكهرومائية ، والأردن يعاني أزمة شح المياه مثلما سوريا تعاني أزمة كهرباء .

إن
التحرك الأردني الفاعل يحدث توازن بحضور أردني بين القوى المتنافسة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات سوريا الجديدة


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