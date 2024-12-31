مطلوب تحرك اردني فاعل مع سوريا

(MENAFN
- Amman Net) سوريا قلب المشرق وإستقراره ، إستقرار لدول المشرق العربي ، والعلاقات بين الدول تخلقها المصالح
. والمصالح الأردنية مع الشقيقة سوريا هي مصالح استراتيجية وجيوسياسية وإقتصادية ومائيه وثقافية وسياسية ودينية وإجتماعية . فالإستقرار في سوريا ، إستقرار في الأردن والمشرق العربي والمنطقة .
نهاية الصراعات على الأرض السورية وعودة سوريا لمكانتها ودورها العربي بالتأكيد في مصلحة الأمن القومي الأردني ومصلحة منظومة الأمن القومي العربي .
المأمول أن يكون التحرك الأردني أكثر فاعلية مع قيادات سوريا الجديدة وعلى نطاق أوسع بالقدرات والخبرات الأردنية بعديد المجالات التي تحتاجها سوريا في بناء الدولة ومؤسساتها. إن الإنفتاح بديناميكية استراتيجية مع سوريا الجديدة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين نموذج ذلك موضوع سد الوحدة الذي تم إنشاءه بسعة 115م٣ بهدف تزويد الأردن بالمياه
للزراعة وللإستهلاك البشري مقابل تزويد سوريا بالطاقة الكهرومائية ، والأردن يعاني أزمة شح المياه مثلما سوريا تعاني أزمة كهرباء .
إن
التحرك الأردني الفاعل يحدث توازن بحضور أردني بين القوى المتنافسة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات سوريا الجديدة
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