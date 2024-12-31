ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت شركة آبل جدلًا واسعاً بعد إطلاقها ميزة جديدة في تطبيق الصور تُعرف باسم "البحث البصري المُحسّن" "Enhanced Visual Search".تتيح الخاصية للمستخدمين ميزة التعرف التلقائي على الأشخاص والأماكن في الصور المخزنة على هواتفهم أو في السحابة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ويمكن للتطبيق تحليل الصور وتصنيفها بناءً على الوجوه، المواقع، وحتى الأنشطة، مما يسهل على المستخدم العثور على الصور وتنظيمها بطرق مبتكرة وسريعة.

أمان البيانات

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه الميزة لتحسين تجربة المستخدم، إلا أنها أثارت مخاوف تتعلق بمدى أمان البيانات الشخصية.



ويشير خبراء الخصوصية إلى أن جمع وتحليل بيانات المستخدمين، خاصة تلك المتعلقة بالوجوه والأماكن، يمكن أن يُستخدم بطرق غير مشروعة، إذا لم يتم تأمين البيانات بشكل كافٍ.

ومع ذلك، يرى البعض أن قرار تفعيل الخاصية افتراضياً بدلاً من منح المستخدمين حرية الاختيار، يمثل تجاوزاً قد يؤثر على ثقة المستخدمين بالشركة.



حتى الآن، لم تصدر آبل بياناً رسمياً للرد على هذه الانتقادات.

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