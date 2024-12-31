بدءاً من 2025..واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق واتس آب، لشركة "ميتا" تغييرات ستؤثر على عدد من الهواتف القديمة، حيث لن يتمكن أصحابها من استخدام التطبيق اعتباراً من 2025.وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديثات دورية تهدف إلى تحسين الأمان والأداء مع الأجهزة الحديثة، لكنها ستضع تحديات أمام مستخدمي الهواتف القديمة الذين ما زالوا يعتمدون عليها.



التوقف الأول: يناير 2025

اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025، سيتوقف واتس اب عن دعم نظام التشغيل "أندرويد كيت كات" (Android KitKat) وجميع الإصدارات الأقدم.

وبينما يمكن لبعض الأجهزة التي تعمل بنظام "كيت كات" التحديث إلى إصدار أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، إلا أن هناك مجموعة من الهواتف التي لم تعد تتلقى تحديثات رسمية من الشركات المصنعة، مما يجعلها غير قادرة على تشغيل إصدارات واتساب الجديدة.



هواتف لن تدعم واتس اب في 2025:

سامسونغ: Galaxy S3، Galaxy Note 2، Galaxy Ace 3، Galaxy S4 Mini

موتورولا: Moto G (الجيل الأول)، Razr HD، Moto E 2014

إتش تي سي: One X، One X+، Desire 500، Desire 601

إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini، L90

سوني: Xperia Z، Xperia SP، Xperia T، Xperia V



التوقف الثاني: مايو 2025

في خطوة لاحقة، سيتوقف واتس اب عن دعم الإصدارات القديمة من نظام تشغيل iOS، واعتباراً من 5 مايو (أيار) 2025، لن يعمل التطبيق على أجهزة آيفون بإصدار أقدم من iOS 15.1.

تشمل قائمة أجهزة آيفون المتأثرة iPhone 5s، وiPhone 6، وiPhone 6 Plus.



تأثير التحديثات

بحسب تقرير صحيفة "مترو" البريطانية، تشمل هذه التغييرات تطبيق واتس اب العادي وواتس اب للأعمال، وعلى الرغم من أن عدد المستخدمين المتأثرين ليس كبيراً، فإنها قد تكون تحدياً للذين يستخدمون هذه الأجهزة القديمة، خاصةً مع تعذر تحديث أنظمة التشغيل لبعض الهواتف إلا من خلال طرق غير رسمية قد تعرض الأجهزة للتلف أو فقدان الضمان.

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