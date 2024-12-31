ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى
التاريخ
12/31/2024 8:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد
اليوم الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الميلادية.
ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، صورة عائلية تجمعه بالاميرة رجوة آل سيف والأميرة ايمان مرفقة بتعليق "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".
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