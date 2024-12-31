ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، صورة عائلية تجمعه بالاميرة رجوة آل سيف والأميرة ايمان مرفقة بتعليق "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

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