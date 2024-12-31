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ولي العهد: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى

12/31/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليوم الثلاثاء بمناسبة رأس السنة الميلادية.


ونشر سموه عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، صورة عائلية تجمعه بالاميرة رجوة آل سيف والأميرة ايمان مرفقة بتعليق "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

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