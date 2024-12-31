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كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

12/31/2024 8:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الداخلية التركي، علي ييرلي كايا أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي، عقب سقوط نظام بشار الأسد، بلغ حتى أمس الاثنين 35 ألفا و114.
وأوضح ييرلي كايا، في لقاء خاص مع قناة NTV التركية أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم، منذ عام 2017، بلغ 775 ألفا و114.


وذكر أن معظم العائدين هم من سكان محافظة حلب، وأكثر الولايات التركية المودعة للاجئين السوريين هي إسطنبول، ثم غازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي ومرسين، معربا عن استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع نظيرتها السورية، فيما يتعلق بمجال اختصاصها.

RT

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