كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

وذكر أن معظم العائدين هم من سكان محافظة حلب، وأكثر الولايات التركية المودعة للاجئين السوريين هي إسطنبول، ثم غازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي ومرسين، معربا عن استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع نظيرتها السورية، فيما يتعلق بمجال اختصاصها.

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