كشف عدد اللاجئين السوريين في تركيا الذي عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف وزير
الداخلية التركي، علي ييرلي كايا أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي، عقب سقوط نظام بشار الأسد، بلغ حتى أمس الاثنين 35 ألفا و114.
وأوضح ييرلي كايا، في لقاء خاص مع قناة NTV التركية أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم، منذ عام 2017، بلغ 775 ألفا و114.
وذكر أن معظم العائدين هم من سكان محافظة حلب، وأكثر الولايات التركية المودعة للاجئين السوريين هي إسطنبول، ثم غازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي ومرسين، معربا عن استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع نظيرتها السورية، فيما يتعلق بمجال اختصاصها.
RT
MENAFN31122024000208011052ID1109044877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.