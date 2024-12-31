أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلامية سورية أن إدارة العمليات العسكرية دخلت حي المزة 86 بدمشق وتجري مداهمات ضد فلول النظام السابق وسط اشتباكات مع مسلحين، بينما نفت مصادر أخرى صحة هذه التقارير.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات إدارة العمليات العسكرية داهمت حي المزة وسط إطلاق نار كثيف، لاعتقال مسلحين رافضين للتسوية ومتهمين بارتكاب جرائم وللبحث عن السلاح.



يأتي ذلك بعد أن أطلقت إدارة العمليات العسكرية الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح.

كما أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات، ودعت السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه.

RT