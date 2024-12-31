أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت مصادر إعلامية سورية أن إدارة العمليات العسكرية دخلت حي المزة 86 بدمشق وتجري مداهمات ضد فلول النظام السابق وسط اشتباكات مع مسلحين، بينما نفت مصادر أخرى صحة هذه التقارير.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات إدارة العمليات العسكرية داهمت حي المزة وسط إطلاق نار كثيف، لاعتقال مسلحين رافضين للتسوية ومتهمين بارتكاب جرائم وللبحث عن السلاح.
يأتي ذلك بعد أن أطلقت إدارة العمليات العسكرية الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح.
كما أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات، ودعت السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه.
RT
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