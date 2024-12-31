غرق الخيام وشح الغذاء.. تفاعل واسع مع النازحين في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات مع غرق قطاع غزة بسبب الهطول الغزير للأمطار في ظل تأثر بلاد الشام بمنخفض جوي مصحوب بالسحب الماطرة.



وتداول النشطاء مقاطع فيديو وصورا تُظهر غرق خيام النازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة وسط حصار صعب تفرضه قوات الاحتلال دون وجود أي مقومات للحياة في ظل الظروف الجوية الصعبة.



وتأثرت خيام النازحين بهبوب الرياح الشديدة والأمطار التي لم تصمد الخيام أمامها وتعرضت للتلف أو التمزق ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها بشكل يعرض حياة قاطنيها للخطر.



وأشاروا إلى أن النازحين بالإضافة إلى مواجهة الرياح الشديدة وتعرض خيامهم للتلف يواجهون أيضا نقصا في الغذاء وأدوات التدفئة وسط مطالب عدة بوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع غزة وتوفير حياة كريمة لهم.



ومن ضمن مقاطع الفيديو التي أثارت تعاطفا كبيرا مشاهد متفرقة من غمر مياه الأمطار للخيام وارتعاش الأطفال من البرد دون أي مقومات للحياة.



وكان تأثر قطاع غزة وفق مواقع الطقس العالمية بالمنخفض الجوي الماطر وهبوب الرياح بشكل كبير وسط توقعات باستمرار الأجواء الماطر الأمر الذي قد يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحين في القطاع.