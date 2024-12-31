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بلد أوروبي سيحتفل بألعاب نارية صامتة.. لهذا السبب

12/31/2024 8:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المقرر أن يتم في وقت لاحق، الثلاثاء، إطلاق نوع جديد من الألعاب النارية "الصامتة" في سماء اليونان وقبرص، ضمن العروض المقررة مساء الثلاثاء للاحتفال بالعام الجديد.
ويتم الإشادة بـ "الألعاب النارية الصامتة" لكونها أكثر صداقة للبيئة وأكثر لطفا مع الحيوانات، وذلك سواء كانت حيوانات أليفة أو ضالة، بالإضافة إلى الطيور، التي من الممكن أن تصاب بالذعر بسبب دوي الألعاب النارية العادية.
وأفادت إدارة مدينة ليماسول الساحلية القبرصية بأن الألعاب النارية الصامتة لا تزال تُظهر مجموعة كاملة من المؤثرات الضوئية الشائعة، ولكن بدون التلوث الضوضائي للألعاب النارية التقليدية.
ومن المقرر أن يتم في أثينا، استخدام طائرات بدون طيار أيضا لإضفاء مؤثرات في السماء، بالإضافة إلى الألعاب النارية الصامتة.
وقال منظمو العروض إن الألعاب النارية تحتوي على مواد أقل سمية، وبالتالي فهي أكثر صداقة للبيئة.
سكاي نيوز










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