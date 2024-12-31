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الغرايبة يرد على تعيين مدير بــ 4 آلاف - فيديو

12/31/2024 8:00:04 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أوضح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، حول تعيين المهندس حمزة العلياني الحجايا مديرا لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص براتب 4 آلاف دينار.

وقال الغرايبة خلال اجتماع بين الفريق الاقتصادي الحكومي واللجنة المالية، إن المهندس الحجايا كان يعمل نائبا لرئيس سلطة البترا، واستقال للعمل مديرا للوحدة، شاكرا له قبول هذه الوظيفة.

وأضاف، أن مدير الوحدة السابق استقال في شهر ايلول الماضي، وتم تعيين الحجايا في شهر تشرين أول، وكان من الاشخاص الذين جرت مقابلتهم للوظيفة.

وبين أنه من ابناء البادية الجنوبية ودرس في القطرانة ثم تخرج مهندسا من جامعة مؤتة، وعمل على نفسه، وقد شغل مناصب في شركات نفط خليجية واجنبية، وراتبه هناك كان أعلى من الراتب المخصص له بكثير.

وبين أنّ الوظيفة هي من أهم الوظائف الحكومية، فوحدة الشراكة تعمل على حل مشكلات تتعلق بالموازنة ومشاريع البنية التحتية ومشاريع بمئات الملايين بل بالمليارات.

ووصف الغرايبة الوظيفة، من الوظائف الحرجة، وتتطلب مهارات مختلفة عن سوق العمل.

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