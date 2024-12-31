الغرايبة يرد على تعيين مدير بــ 4 آلاف - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أوضح وزير
الاستثمار مثنى الغرايبة، حول تعيين المهندس حمزة العلياني الحجايا مديرا لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص براتب 4 آلاف دينار.
وقال الغرايبة خلال اجتماع بين الفريق الاقتصادي الحكومي واللجنة المالية، إن المهندس الحجايا كان يعمل نائبا لرئيس سلطة البترا، واستقال للعمل مديرا للوحدة، شاكرا له قبول هذه الوظيفة.
وأضاف، أن مدير الوحدة السابق استقال في شهر ايلول الماضي، وتم تعيين الحجايا في شهر تشرين أول، وكان من الاشخاص الذين جرت مقابلتهم للوظيفة.
وبين أنه من ابناء البادية الجنوبية ودرس في القطرانة ثم تخرج مهندسا من جامعة مؤتة، وعمل على نفسه، وقد شغل مناصب في شركات نفط خليجية واجنبية، وراتبه هناك كان أعلى من الراتب المخصص له بكثير.
وبين أنّ الوظيفة هي من أهم الوظائف الحكومية، فوحدة الشراكة تعمل على حل مشكلات تتعلق بالموازنة ومشاريع البنية التحتية ومشاريع بمئات الملايين بل بالمليارات.
ووصف الغرايبة الوظيفة، من الوظائف الحرجة، وتتطلب مهارات مختلفة عن سوق العمل.
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