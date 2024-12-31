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قوائم المستحقين للترفيع الوجوبي في وزارة التربية

12/31/2024 7:16:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع الوجوبي، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على منصة الموظفين التابعة للوزارة href="" go

وبينت الوزارة أن الترفيعات الوجوبية شملت 12877 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارًا من ٣١/١٢/٢٠٢4

ولفتت إلى أن القائمة تضمنت الترفيعات الوجوبية لـ 12337 من الفئة الأولى؛ فيما شملت ترفيع 540 من الفئة الثانية.

وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء والتميز.


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