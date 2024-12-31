3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سورية خلال أسبوعين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير
الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الثلاثاء، إن 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سورية
خلال الأسبوعين الماضيين؛ منها 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سوريا كرسالة لتعاون البلدين، واستأنف الأردن عمليات الشحن إلى سورية
بنظام "باك تو باك"، لكنه سبب أزمة وتحولنا إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سورية.
وأوضح القضاة أن الحكومة طرحت عطاء لبناء 12 كم مربع من الهناغر لاستيعات الشحن والمساعدات في الفترة المقبلة، موضحا أن جميع الشحن التجاري الحالي بين الأردن وسورية
يعود للقطاع الخاص.
كما أكد أن الحكومة جاهزة لما يتعلق بملف إعادة الإعمار في سورية، مضيفا أن الأردن أدخل في 17 كانون الأول الحالي أول شاحنة إسمنت أردني إلى سوريا، وأن حجم الإسمنت الأردني الذي وصل سوريا حتى اللحظة تجاوز حجمها 7 الآف طن.
كما بين الوزير القضاة أن الأردن جاهز لتزويد سورية
بالكهرباء.
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