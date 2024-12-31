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3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سورية خلال أسبوعين

12/31/2024 7:16:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الثلاثاء، إن 3 آلاف شاحنة أردنية عبرت إلى سورية
خلال الأسبوعين الماضيين؛ منها 600 شاحنة محملة بمنتجات أردنية.


وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سوريا كرسالة لتعاون البلدين، واستأنف الأردن عمليات الشحن إلى سورية
بنظام "باك تو باك"، لكنه سبب أزمة وتحولنا إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سورية.


وأوضح القضاة أن الحكومة طرحت عطاء لبناء 12 كم مربع من الهناغر لاستيعات الشحن والمساعدات في الفترة المقبلة، موضحا أن جميع الشحن التجاري الحالي بين الأردن وسورية
يعود للقطاع الخاص.


كما أكد أن الحكومة جاهزة لما يتعلق بملف إعادة الإعمار في سورية، مضيفا أن الأردن أدخل في 17 كانون الأول الحالي أول شاحنة إسمنت أردني إلى سوريا، وأن حجم الإسمنت الأردني الذي وصل سوريا حتى اللحظة تجاوز حجمها 7 الآف طن.


كما بين الوزير القضاة أن الأردن جاهز لتزويد سورية
بالكهرباء.

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