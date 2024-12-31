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450 دينارا السقف الأعلى لترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 2025

12/31/2024 5:16:53 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقرت الحكومة تعديلات نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، تضع سقفا مخفضا لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1 كانون الثاني 2025، بحيث لا يتجاوز هذا السقف 450 دينارا كحد أقصى.

وبحسب التَّعديلات على مركبات البنزين المرخصة بعد 1 كانون الثاني 2025، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار.

وستكون 300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.

وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20%) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.

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