450 دينارا السقف الأعلى لترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 2025

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقرت الحكومة تعديلات نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، تضع سقفا مخفضا لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1 كانون الثاني 2025، بحيث لا يتجاوز هذا السقف 450 دينارا كحد أقصى.
وبحسب التَّعديلات على مركبات البنزين المرخصة بعد 1 كانون الثاني 2025، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار.
وستكون 300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20%) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.
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