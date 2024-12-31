الامطار تنعش آمال المزارعين في عجلون

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- Khaberni) خبرني - أنعشت أمطار الخير التي هطلت منذ مساء أمس وحتى صباح الثلاثاء، آمال المزارعين
بموسم زراعي ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وفقا لمدير زراعة عجلون رامي العدوان.
وقال العدوان، إنّ معدل كميات الهطول المطري منذ الاثنين بلغ 31.49 ملم، حيث سجلت عجلون 35.7 ملم، تليها كفرنجة 35 ملم، ثم عنجرة 33، وراس منيف 25.7 ملم، وقضاء الجنيد 36.0 ملم، واشتفينا 30.0 ملم، والوهادنة 25.0 ملم.
وأكد العدوان، أهمية استثمار هذه الهطولات من قبل المزارعين بإنشاء حفائر وسدود ترابية صغيرة في مزارعهم، بهدف تجميع المياه ومواجهة الشح والاستفادة من الجريان السطحي خلال المنخفضات الجوية.
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