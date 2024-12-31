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الامطار تنعش آمال المزارعين في عجلون

12/31/2024 5:16:53 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أنعشت أمطار الخير التي هطلت منذ مساء أمس وحتى صباح الثلاثاء، آمال المزارعين بموسم زراعي ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وفقا لمدير زراعة عجلون رامي العدوان.

وقال العدوان، إنّ معدل كميات الهطول المطري منذ الاثنين بلغ 31.49 ملم، حيث سجلت عجلون 35.7 ملم، تليها كفرنجة 35 ملم، ثم عنجرة 33، وراس منيف 25.7 ملم، وقضاء الجنيد 36.0 ملم، واشتفينا 30.0 ملم، والوهادنة 25.0 ملم.

وأكد العدوان، أهمية استثمار هذه الهطولات من قبل المزارعين بإنشاء حفائر وسدود ترابية صغيرة في مزارعهم، بهدف تجميع المياه ومواجهة الشح والاستفادة من الجريان السطحي خلال المنخفضات الجوية.


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