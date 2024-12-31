الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب في العيسوية
التاريخ
12/31/2024 4:20:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أعتقل الشاب المقدسي محمد عماد العباسي من بلدة العيساوية عقب الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.
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