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الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب في العيسوية

12/31/2024 4:20:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أعتقل الشاب المقدسي محمد عماد العباسي من بلدة العيساوية عقب الاعتداء عليه بالضرب من قبل جنود الاحتلال.

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