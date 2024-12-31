حالة الطقس: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الثلاثاء، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعديةاحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع

على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من: خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.