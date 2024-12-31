حالة الطقس: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الثلاثاء، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعديةاحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة في معظم المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج.
وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع
على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من: خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.
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