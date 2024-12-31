الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس يدين الاقتحامات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

(MENAFN
) دان عبدالله كنعان، الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، الاقتحامات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، واصفًا إياها بأنها جزء من خطة استعمارية صهيونية تهدف إلى تقويض الهوية الفلسطينية ووجودها في القدس, وأكد أن إسرائيل تستخدم الأساطير الدينية، لا سيما فكرة "الهيكل المزعوم"، لتبرير هذه الهجمات، التي تتزامن غالبًا مع الأعياد اليهودية مثل "الحنوكا"، بهدف فرض واقع استعمار يثير مشاعر المسلمين والمسيحيين.
كما شدد كنعان على أنه في الوقت الذي يعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، الذي هو ملك
لهم حصريًا، ويحتفل المسيحيون بأعيادهم في القدس، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتعكير صفو السلام من خلال فرض ممارسات استعمارية، بما في ذلك إحياء طقوس عيد الحانوكا المرتبطة بالهيكل المزعوم, هذه الاقتحامات، التي يدعمها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، تؤدي إلى نشر الكراهية والعنف, وحذر كنعان أيضًا من أن استمرار العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، والحصار على غزة، والقيود المفروضة على المسيحيين، قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية إقليمية, ودعا المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وإنهاء الاحتلال.
كذلك أكد كنعان التزام الأردن، تحت القيادة الهاشمية، بالدفاع عن المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة, وأعادت اللجنة الملكية لشؤون القدس التأكيد على أنه رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، فإن الأمل في السلام مرتبط بمسؤولية المجتمع الدولي في التحرك بسرعة لإنهاء العدوان على غزة، وحماية الفلسطينيين، وفرض القرارات القانونية الدولية.
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