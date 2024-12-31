خطاب يكشف أن قراصنة مدعومين من الدولة الصينية اخترقوا أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية

(MENAFN
) كشف خطاب حصلت عليه وكالة رويترز يوم الاثنين الموافق 30ديسمبر, أن قراصنة مدعومين من الدولة الصينية اخترقوا أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، وقاموا بسرقة مستندات, وتمكن القراصنة من الوصول إلى مستندات غير مصنفة عبر اختراق مزود خدمة أمن سيبراني ثالث، وهو الاختراق الذي وصفته الوزارة بأنه "حادث كبير".
وبعد أن تم تنبيه الوزارة من قبل شركة الأمن السيبراني "بيوند ترست" في 8 ديسمبر، بدأت وزارة الخزانة في التعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية(سي آي اس أي) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) لتقييم الأضرار, ولم ترد مسؤولو وزارة الخزانة على الفور على طلبات للحصول على تفاصيل إضافية حول الاختراق, كما أحالت كل من الـ(اف بي آي) و(سي آي اس أي) الاستفسارات إلى وزارة الخزانة.
في حين نفى متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن تورط بكين في الهجوم، قائلاً إن بكين "تعارض بشدة الهجمات التشهيرية الأمريكية ضد الصين دون أي أساس واقعي", ومن جانبها، لم تعلق شركة "بيوند ترست" التي تتخذ من ولاية جورجيا مقرًا لها على الفور، لكنها أكدت وقوع "حادث أمني" أثر على "عدد محدود" من عملاء برنامج الدعم عن بعد، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقًا في الأمر.
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