قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن أنها اعترضت قذيفتين تم إطلاقهما من شمال غزة

(MENAFN
) أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الموافق 30ديسمبر, أنها اعترضت قذيفتين تم إطلاقهما من شمال غزة، حيث تقوم القوات العسكرية بإجراء عمليات منذ أكثر من عام.
وفي بيان صدر بعد إطلاق صفارات الإنذار في المناطق المجاورة لقطاع غزة، أكدت الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قد اعترض القذيفتين بنجاح, ويأتي هذا في وقت يعم فيه الدمار الواسع نتيجة العمليات العسكرية المستمرة للاحتلال في شمال غزة، التي تتواصل منذ ثلاثة أشهر.
كما أسفرت الحملة العدوانية الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، عن مقتل أكثر من 45,500 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
MENAFN31122024000045015687ID1109044166
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.