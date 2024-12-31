الجيش يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط.
ودعت المستفيدين إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8/01/2025 للحصول على القرض.
أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان
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