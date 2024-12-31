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الجيش يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري

12/31/2024 3:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط.

ودعت المستفيدين إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8/01/2025 للحصول على القرض.


أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان


أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان

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