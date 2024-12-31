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الأمن العام يستجيب لسبعة ملايين مكالمة خلال 2024

12/31/2024 3:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شكلت مديرية العمليات والسيطرة، في مديرية الأمن العام، إحدى أهم المنظومات التقنية التي تقدم خدماتها الأمنية والإنسانية للمواطنين بشكل متواصل دون انقطاع في جميع الأوقات، وفي محافظات المملكة ومناطقها كافة.
وحظيت مديرية العمليات والسيطرة التي تم افتتاحها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 2009، برعاية جلالته ومتابعته وزياراته الدائمة، ليستمر رفدها بأحدث المعدات والأنظمة خاصة في العامين الأخيرين، لمواكبة الاحتياجات، والارتقاء بتنفيذ الواجبات بأعلى المعايير العالمية.
وقدّمت مديرية العمليات والسيطرة نموذجا يحتذى في الاستجابة الفورية لجميع البلاغات الواردة إليها عبر هاتف الطوارئ 911 والتنسيق العالي مع مختلف الشركاء من مؤسسات حكومية وخاصة بحرفية عالية لمسها كل من يقيم على أرض المملكة.
وقال مساعد مدير مديرية العمليات والسيطرة العقيد عامر نويلاتي إن هاتف الطوارئ 911 استقبل ما يزيد عن 7 ملايين مكالمة خلال العام 2024 نتج عنها ما يزيد عن 5 ملايين بلاغ تم الاستجابة لها وتسديدها بشكل كامل من قبل جميع تشكيلات مديرية الأمن العام وبمعدل 19 ألف مكالمة يومياً.
وأضاف أنه وبمتابعة من قيادة الجهاز تم تحديث منظومة تلقي البلاغات وصولاً إلى تلقيها بالصوت والصورة من خلال تطبيق (911) لا سيما ما يتعلق بظاهرة إطلاق العيارات النارية والقيادة بطيش وتهور وارتكاب مخالفات السير التي تشكل خطورة على حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة، حيث يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وإرسالها للجهات المستجيبة بشكل فوري بعدد ملاحظات وصل إلى ما يزيد عن 18 ألف ملاحظة سددت جميعها من قبل أصحاب الاختصاص.
وأوضح نويلاتي أن مديرية العمليات والسيطرة ماضية في تحقيق الخدمة الأسمى لجميع المواطنين حتى ذوي الإعاقة منهم فقد تم إطلاق تطبيق 114 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الصم، وذلك للتسهيل عليهم في التواصل مع مديرية الأمن العام عند الحاجة وبما يتناسب مع وضعهم الصحي، حيث تم تلقي ما يزيد عن 1100 مكالمة عبر تطبيق 114 والاستجابة لها جميعا بشكل فوري.
ولفت الى أن تحديث منظومة العمليات والسيطرة مستمر وبما يتماشى مع التكنولوجيا الرقمية، حيث تم تطوير والتوسع بعمل (وحدة طائرات الدرون) وبما ينعكس إيجاباً على العملية المرورية في مختلف محافظات المملكة، لاسيما العاصمة عن طريق ربط هذه الطائرات مع غرفة العمليات والسيطرة وغرف التحكم التابعة لأمانة عمان الكبرى.
كما تم ربط معظم المنشآت الحيوية في مختلف مناطق المملكة بنظام "كود الأمان" التابع لمديرية العمليات والسيطرة وهذا النظام معني في ربط الكاميرات الخارجية وأنظمة السرقة والحريق لهذه المؤسسات كالجامعات والمدارس والفنادق ومراكز التسوق على رقم الطوارئ الموحد 911 ، مشيرا إلى أن عدد الكاميرات الموجودة والمرتبطة مع غرفة العمليات والسيطرة وصل إلى نحو 9 آلاف كاميرا.
بترا









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